Талибы пригрозили последствиями, если США не выведут войска из Афганистана до 31 августа

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) объявило 31 августа «красной линией» для окончательного вывода войск США из Афганистана.

Представитель движения Сухейл Шахин пригрозил последствиями в случае нарушения договоренностей, сообщает Sky News. По его словам, ни США, ни Великобритания не получат дополнительного времени для проведения эвакуации.

"Это красная черта. Если они намерены продолжить оккупацию, то это вызовет соответствующую реакцию", - заявил Шахин.

Ранее на пресс-конференции талибы заявили, что не будут конфликтовать с оставшимися в стране американскими военными, не будут препятствовать эвакуации, но американцы должны полностью покинуть страну до 11 сентября.

Президент США Джо Байден отмечал, что американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США, при необходимости - даже после 31 августа. По его словам, США будут стараться ускорить процесс вывоза своих подданных и успеть до запланированной даты.