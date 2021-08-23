23 Августа 2021
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амурский тигр (2013) | Фото: МВД

В Хабаровском крае тигр убил мужчину, когда тот ночью пошел в туалет

В Хабаровском крае тигр ночью напал на рабочего лесозаготовки, когда тот пошел в туалет.

ЧП произошло, когда житель поселка Маяк Михаил Ш. приехал на вахту на заготовку леса. Он поселился в вагончике у леса, ночью пошел в туалет и больше не вернулся. Утром его коллеги нашли у туалета рулон туалетной бумаги, личные вещи Михаила и кровь. На место вызвали следователей и охотоведов.

"Работники сообщили, что вблизи места вероятного исчезновения человека обнаружены следы лап тигра. В настоящее время следственная группа проводит работу на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося. Проверка продолжается", - сообщили в краевом следственном управлении СКР.

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Теги: тигр, нападение, дикие животные



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