Издание "Проект"* перезапустится под названием "Агентство"

Закрывшееся недавно издание "Проект"*, *признанное в России нежелательной организацией, перезапустится под названием "Агентство". Об этом сообщил главный редактор издания Роман Баданин (включен в список СМИ-иноагентов).

Ранее Баданин и его заместитель Михаил Рубин (включен в список СМИ-иноагентов) уехали в США и сообщили, что не собираются возвращаться.

По мнению Генпрокуратуры, "Проект" "представлял угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". Издание публиковало расследования о высокопоставленных российских чиновниках, напоминает "Подъем".