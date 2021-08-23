Тюменцы в соцсетях жалуются на запах гари: окна открыть невозможно

23 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
лесной пожар (2021) | Фото: t.me/kushtay

Тюменцы в соцсетях жалуются на запах гари: окна открыть невозможно

Жители Тюмени в соцсетях вновь жалуются на запах гари, передает корреспондент Накануне.RU.

Смог окутал областную столицу еще в пятницу ночью. В группе "ЧС Тюмень" местные жители говорят, что в выходные было невозможно открыть окна в квартирах.

"Все в дыму, нечем дышать. Гарь кругом и запах", "Дышать и вправду тяжело, что поделаешь... Не открывайте пока окна в квартирах", - писали люди в комментариях.

По данным регионального диспетчерского пункта ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", за прошедшие сутки зафиксировано пять лесных пожаров на площади 9,3 га. За сутки ликвидировано три лесных пожара на площади 3,6 га.

В МЧС сообщили, что запах гари вызван тем, что горят торфяники.

Напомним, ранее в регионе произошло более 400 природных пожаров общей площадью 188 тыс. га, из них 271 возгорание произошло по вине человека. Ущерб оценивают в 160 млн руб.

Особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 24 апреля в Тюменской области начали наращивать группировку средств для борьбы с природными пожарами - привлекли дополнительно десантников из других регионов. Плюс порядка 300 десантников прибыли из федеральной Авиалесоохраны.

С 29 апреля на территории Аромашевского района действует режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) - режим ЧС в лесах регионального характера. В начале мая прибыла аэромобильная группировка МЧС. Власти региона привлекли дополнительно восемь вертолетов: два вертолета Ми-26, шесть вертолетов Ми-8П и Ил-76 МЧС для тушения пожаров в труднодоступных территориях. 9 июня режим ЧС в лесах был снят.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: лесной пожар, природный пожар, тушение пожара, торфяники, запах гари



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.08.2021 12:52 Мск Глава Тюменской области назвал сумму ущерба от лесных пожаров
Ранее 07.08.2021 14:49 Мск Якушева разозлил вопрос журналистов об отсутствии наказаний для чиновников из-за лесных пожаров в Тюмени
Ранее 07.08.2021 09:56 Мск Моор объяснился перед Путиным за пожары в Тюменской области
Ранее 03.08.2021 14:35 Мск "Расслабились": федеральный чиновник, комментируя пожары в Тюмени заявил, что режим ЧС был введен слишком поздно
Ранее 31.07.2021 10:35 Мск В Тюменской области сняли запрет на посещение лесов
Ранее 09.07.2021 15:32 Мск В Тюменской области продлён противопожарный режим
Ранее 23.06.2021 14:45 Мск В Вагайском районе Тюменской области отменён "пожарный" режим ЧС
Ранее 22.06.2021 15:35 Мск Ущерб от лесных пожаров в Тюменской области оценён в 30 миллионов
Ранее 15.06.2021 13:15 Мск В Тюмени из-за задымления от ландшафтного пожара ограничили движение
Ранее 10.06.2021 11:57 Мск В Тюменской области наградят школьника, который помогал тушить пожар
Ранее 08.06.2021 16:20 Мск В Тюменской области с завтрашнего дня снимают режим ЧС в лесах
Ранее 08.06.2021 11:06 Мск Ситуация с лесными пожарами в Тюменской области стабилизируется
Ранее 02.06.2021 10:33 Мск В Тюменской области из-за лесных пожаров возбуждено 17 уголовных дел
Ранее 02.06.2021 09:55 Мск Погорельцы СНТ "Солнышко" получили 15 миллионов рублей из-за сгоревших домов и участков
Ранее 26.05.2021 14:35 Мск В воздухе Тюмени вновь нашли вредные вещества из-за лесных пожаров
Ранее 26.05.2021 11:49 Мск Срок окончания действия режима ЧС в лесах Тюменской области не определен
Ранее 26.05.2021 10:35 Мск Тюмень окутал смог от бушующих в регионе лесных пожаров
Ранее 24.05.2021 16:08 Мск В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов
Ранее 23.05.2021 14:13 Мск В Тюменской области за нарушение противопожарного режима выписано штрафов на сумму в 4 миллиона
Ранее 23.05.2021 09:35 Мск В Тюменской области потушено 90% лесных пожаров
Ранее 22.05.2021 12:20 Мск В Тюменской области ликвидирован самый крупный лесной пожар
Ранее 21.05.2021 13:17 Мск Свердловские спасатели потушили два лесных пожара в Тюменской области
Ранее 19.05.2021 16:01 Мск Тюменский губернатор обсудил с замминистра МЧС горящие в регионе леса
Ранее 19.05.2021 10:20 Мск Моор распорядился выплатить матпомощь пострадавшим от пожара под Тюменью садоводам
Ранее 19.05.2021 09:05 Мск В ТЦ Тюмени организована гуманитарная помощь жертвам недавнего пожара в СНТ "Солнышко"
Ранее 19.05.2021 08:32 Мск 70 свердловских спасателей отправились в Тюменскую область для тушения лесных пожаров
Ранее 19.05.2021 04:21 Мск Спасатели наращивают в Тюменской области группировку для борьбы с лесными пожарами
Ранее 18.05.2021 12:40 Мск В сети опубликовали видео полыхающих под Тюменью домов
Ранее 18.05.2021 08:13 Мск Александр Моор на вертолете облетит полыхающую Тюменскую область
Ранее 17.05.2021 16:22 Мск Движение на трассе "Екатеринбург - Тюмень" закрыто из-за лесного пожара
Ранее 17.05.2021 16:21 Мск "Необходимо физически закрыть все дороги, ведущие в лес". Моор отдал распоряжение
Ранее 17.05.2021 14:49 Мск В Тюменской области из-за лесных пожаров эвакуировали пациентов санаториев и профилакториев
Ранее 17.05.2021 11:00 Мск В тушении тюменских лесных пожаров задействовали вертолет МИ-26
Ранее 16.05.2021 12:02 Мск В Тюменской области ликвидировали самый крупный в регионе лесной пожар
Ранее 14.05.2021 14:48 Мск Руководство тюменских баз отдыха боятся разорения из-за запретов посещать леса
Ранее 14.05.2021 09:27 Мск Тюменские власти запретили посещать базы отдыха в местных лесах
Ранее 14.05.2021 08:03 Мск Площадь пожаров в тюменских лесах увеличилась на 7 тысяч гектаров
Ранее 12.05.2021 11:24 Мск На пылающие леса в Тюменской области сброшено больше 150 тонн воды
Ранее 12.05.2021 08:46 Мск В Тюмени из-за лесных пожаров превышено содержание вредных веществ в воздухе
Ранее 11.05.2021 16:33 Мск В Тюменской области объявили аукцион на поставку вертолетов для тушения пожаров
Ранее 10.05.2021 11:20 Мск В лесах Тюменской области ввели режим ЧС
Ранее 10.05.2021 09:25 Мск В пяти районах Тюменской области из-за лесных пожаров введён режим ЧС
Ранее 27.04.2021 13:37 Мск В Тюменской области за сутки произошло еще 60 природных пожаров
Ранее 26.04.2021 12:11 Мск В Тюменской области огонь за сутки уничтожил свыше шести тысяч гектаров территории
Ранее 25.04.2021 20:46 Мск В Тюмени действует пять лесных пожаров и горит сухая трава в полях


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети