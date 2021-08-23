Тюменцы в соцсетях жалуются на запах гари: окна открыть невозможно

Жители Тюмени в соцсетях вновь жалуются на запах гари, передает корреспондент Накануне.RU.

Смог окутал областную столицу еще в пятницу ночью. В группе "ЧС Тюмень" местные жители говорят, что в выходные было невозможно открыть окна в квартирах.

"Все в дыму, нечем дышать. Гарь кругом и запах", "Дышать и вправду тяжело, что поделаешь... Не открывайте пока окна в квартирах", - писали люди в комментариях.

По данным регионального диспетчерского пункта ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", за прошедшие сутки зафиксировано пять лесных пожаров на площади 9,3 га. За сутки ликвидировано три лесных пожара на площади 3,6 га.

В МЧС сообщили, что запах гари вызван тем, что горят торфяники.

Напомним, ранее в регионе произошло более 400 природных пожаров общей площадью 188 тыс. га, из них 271 возгорание произошло по вине человека. Ущерб оценивают в 160 млн руб.

Особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 24 апреля в Тюменской области начали наращивать группировку средств для борьбы с природными пожарами - привлекли дополнительно десантников из других регионов. Плюс порядка 300 десантников прибыли из федеральной Авиалесоохраны.

С 29 апреля на территории Аромашевского района действует режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) - режим ЧС в лесах регионального характера. В начале мая прибыла аэромобильная группировка МЧС. Власти региона привлекли дополнительно восемь вертолетов: два вертолета Ми-26, шесть вертолетов Ми-8П и Ил-76 МЧС для тушения пожаров в труднодоступных территориях. 9 июня режим ЧС в лесах был снят.