В Бурятии задержали мошенников, похитивших 23 млн рублей у дочери летчика Чкалова

Задержаны подозреваемые в мошенничестве на 23 млн рублей у дочери летчика Валерия Чкалова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МДВ Росси, три человека были задержаны оперативниками при участии Росгвардии в Прибайкальском районе Бурятии. Они доставлены в Москву для проведения следственных действий.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов изъяты деньги, средства связи, банковские карты.

В апреле сообщалось о краже у дочери легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова 23 млн рублей.

Выяснилось, что злоумышленники звонили 82-летней женщине на протяжении двух недель, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, а также службы безопасности кредитной организации. Они внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с ее счетов денежные средства. В итоге мошенники убедили Ольгу Чкалову перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им.