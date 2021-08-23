23 Августа 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Бурятии задержали мошенников, похитивших 23 млн рублей у дочери летчика Чкалова

Задержаны подозреваемые в мошенничестве на 23 млн рублей у дочери летчика Валерия Чкалова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МДВ Росси, три человека были задержаны оперативниками при участии Росгвардии в Прибайкальском районе Бурятии. Они доставлены в Москву для проведения следственных действий.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов изъяты деньги, средства связи, банковские карты.

В апреле сообщалось о краже у дочери легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова 23 млн рублей.

Выяснилось, что злоумышленники звонили 82-летней женщине на протяжении двух недель, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, а также службы безопасности кредитной организации. Они внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с ее счетов денежные средства. В итоге мошенники убедили Ольгу Чкалову перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им.

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Теги: дочь летчика чкалова, мошенники, кража денег



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