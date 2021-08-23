"Бензопила и топор – вся наша техника на 15 человек". Активист рассказал, как тушат пожар под Екатеринбургом

Пожар под Екатеринбургом вряд ли удастся локализовать до конца этой рабочей недели. Такие прогнозы сделал уральский активист Владислав Постников, который в эту субботу отправился к озеру Глухое в качестве добровольца для борьбы с огнем. Пробыв там сутки, активист рассказал, почему пожарные уже вторую неделю не могут справиться с возгоранием, площадь которого возросла уже до 500 га.

"Объективные проблемы – это то, что достаточно далеко пожар ушел от озера, и протянуть туда "рукав" проблематично. Поэтому приходится либо заправлять ранцевые огнетушители у озера и бегать до километра тушить пожар, либо ставить огню какое-то место и прокладывать минерализованную полосу. Вторая проблема – это то, что там торф, и даже когда копают эту полосу, все равно огонь может распространяться через торф, потому что он уходит в глубину и может в другом месте выйти. Это объективные причины, почему тяжело тушить пожар", – рассказал Накануне.RU Владислав Постников.

При этом огнеборцы сталкиваются с нехваткой техники, которую признают и сотрудники авиалесоохраны. Так, танкетка, которая проходила и прокладывала путь для трактора, имела узкие гусеницы, из-за чего проходимость была затруднена. Позже тот самый трактор на два дня застрял в почве, из-за чего тушение затянулось.

"Я вот работал топором. Бензопила и топор – это вся наша техника на группу из 12-15 человек. Естественно, ты сильно устаешь, потому что руками работаешь плюс еще жара. Повезло, что в этот раз ветер дул внутрь пожара, поэтому дым не мешал", – рассказал активист.

На участке он занимался распилкой поваленных деревьев, которых только за субботу насчитал около сотни. Именно они, по словам Постникова, и стали одной из основных причин распространения пожара в эти выходные, поскольку часто служили мостиком между горящей площадью и нетронутым огнем участком леса.

Не улучшает ситуацию и нехватка людей, а также плохая экипировка сотрудников авиалесоохраны. По их рассказам, которые приводит активист, раньше, забрасывая в леса, им давали "нормальные" матрасы, сейчас же "какие-то китайские", которые рвутся, из-за чего огнеборцам приходится выделять деньги из собственного кармана. Суточная норма – 300 руб. и тушенка, оклад 6 тыс., зарплаты в обычный период – 12–15 тыс., хотя в пожароопасный сезон существенно больше. При этом на борьбу с огнем у смены уходит порядка 16-18 часов.

Сами сотрудники авиалесоохраны, со слов Владислава Постникова, обращают внимание на то, что в регионе сейчас плохой мониторинг, из-за чего спасатели прибывают на пожар, когда тот уже разгорелся. Таким образом, то, что можно было ликвидировать с помощью вертолета еще на начальном этапе, переросло в пожар, из-за которого приходится эвакуировать людей.

"Не думаю, что пожар у озера Глухого локализуют в ближайшие дни, пока стоит жара. Если еще в 7.30 немного горит, то, как наступает жара, лес начинает гореть активнее. Учитывая еще и торфяной характер пожара. Я бы также отметил и организацию тушения – люди не справляются. Если там человек 40-50 тушили бы постоянно, думаю, не произошло бы расширение пожара. Вот до среды – до четверга у нас будет жара, и, думаю, что до этого времени пожар потушить не удастся. Мой прогноз, что в лучшем случае в конце рабочей недели они смогут его локализовать", – заключил активист.

На сегодняшний день на Среднем Урале зафиксировано 29 лесных пожаров на площади в 1,7 тыс. га. Площадь пожара у озера Глухое за выходные возросла до 500 га, а в Камышлове – до 800. Об этом сегодня рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. Он также добавил, что большинство причин возгораний связаны с человеческим фактором: костры туристов и рыбаков.