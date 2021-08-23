Олег Меньшиков ушел с поста директора театра им. Ермоловой

Актер и режиссер Олег Меньшиков покинул пост директора столичного театра им. Ермоловой. Причем произошло это еще в июне текущего года. При этом Меньшиков сохранил пост художественного руководителя театра, передает ТАСС со ссылкой на представителя театра.

Директором сейчас является Сергей Кузоятов.

Летом в театре разразился скандал: стало известно о сокращении штата в связи с влиянием пандемии. Затем в СМИ поднялась шумиха из-за заявлений некоторых актеров о несправедливой кадровой политике в театре. Сейчас юристы театра готовят иски в отношении артистов, которые публично жаловались на условия работы.

Также в театре сообщили, что заведение прошло проверку финансового контроля Департамента культуры Москвы, нарушений выявлено не было.