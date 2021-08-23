Жители двух районов Челябинске останутся без воды

В Челябинске 25 августа с 9 до 24 часов отключат воду в Металлургическом районе и части Курчатовского района. В этот день будут производиться плановые работы по замене задвижек на трассе водовода №7, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Под отключение попадет 799 многоквартирных домов, 400 частных домов и 145 объектов социальной сферы Металлургического района, а также 246 многоквартирных домов, 300 частных домов и 44 социальных объекта в микрорайоне Парковый, поселках Шагол и Челябэнерго.

Жителей просят сделать запасы воды.