Жители тульского Венева сообщили о массовом отравлении водой из-под крана

В городе Веневе Тульской области выявлены единичные случаи острой кишечной инфекции.

Ранее в соцсетях местные жители сообщили о массовом отравлении водой из-под крана. Горожане жалуются на температуру, рвоту и диарею.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, начато эпидемиологическое расследование. Взяты пробы воды для лабораторных исследований. По предварительным данным, результаты удовлетворительные.

В администрации Веневского района заявили, что аварийной ситуации на водозаборе не было, отклонений по бактериологии не обнаружено.

В мае в "Водоканале" Кирова заявили о найденных в водопроводной воде РНК-вирусах.Ранее были госпитализированы 22 ребенка с признаками вирусной кишечной инфекции. Холодное водоснабжение пришлось отключить для проведения дезинфекции водопровода.