23 Августа 2021
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Наука и техника В России
Первый модуль российской орбитальной космической станции. (2021) | Фото: пресс-служба Роскосмоса / facebook.com/dmitry.rogozin.739

Эскизный проект российской орбитальной станции начнут разрабатывать в этом году

Российские инженеры начнут создание эскизного проекта новой национальной орбитальной станции уже в 2021 году, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Ранее сообщалось, что РКК "Энергия" создаст первый модуль для новой станции в 2025 году, это будет научно-энергетический модуль. Ранее планировалось, что он присоединится к МКС в 2024 году. При этом в июле Рогозин говорил, что эскизное проектирование новой станции вообще начнется до конца лета.

О создании национальной станции активно стали говорить в этом году. Российская сторона заявляет о сильном износе отечественного сегмента МКС и полагает, что построить новую станцию будет сопоставимо по затратам с ремонтом и поддержанием в рабочем состоянии сегмента на МКС. При этом Рогозин не раз заявлял, что американцы просят Россию остаться на МКС и продолжить сотрудничество. И глава Роскосмоса даже не исключил, что и такое решение может быть принято, хотя вероятность небольшая.

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Теги: орбитальная станция, разработка, роскосмос, мкс, дмитрий рогозин



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