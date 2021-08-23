Эскизный проект российской орбитальной станции начнут разрабатывать в этом году

Российские инженеры начнут создание эскизного проекта новой национальной орбитальной станции уже в 2021 году, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что РКК "Энергия" создаст первый модуль для новой станции в 2025 году, это будет научно-энергетический модуль. Ранее планировалось, что он присоединится к МКС в 2024 году. При этом в июле Рогозин говорил, что эскизное проектирование новой станции вообще начнется до конца лета.

О создании национальной станции активно стали говорить в этом году. Российская сторона заявляет о сильном износе отечественного сегмента МКС и полагает, что построить новую станцию будет сопоставимо по затратам с ремонтом и поддержанием в рабочем состоянии сегмента на МКС. При этом Рогозин не раз заявлял, что американцы просят Россию остаться на МКС и продолжить сотрудничество. И глава Роскосмоса даже не исключил, что и такое решение может быть принято, хотя вероятность небольшая.