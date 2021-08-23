СПбГУП планирует не выдавать дипломы невакцинированным студентам

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) заявил, что будет поражать в правах тех, кто не вакцинируется от ковида, вплоть до того, что не будет выдавать диплом. Об этом сообщается на сайте вуза.

По данным вуза, не сделавших уколы очень мало, и они должны стать фактически изгоями.

"Для студентов первого курса, не достигших совершеннолетия, планируется организовать занятия отдельно от привитых, а всех "отказников" перевести на дистанционный режим. Следует отметить, что сама целесообразность выдачи дипломов о высшем образовании "отказникам" вызывает у ряда членов Ученого совета СПбГУП большие сомнения", - говорится в заявлении.

Невакцинированных обвинили в "антиобщественном поведении", "невежестве", "недостатке фундаментальности образования, полноценной картины мира". Ректор вуза Александр Запесоцкий вообще заявил, что "ковид-диссиденты" не имеют права на университетский диплом.

Намерения руководства вуза не основаны на действующем законодательстве и фактически являются угрозой применить самоуправство, подкрепленное политикой властей.

Председатель правления московского общества терапевтов, доктор медицинских наук профессор Павел Воробьев заявил, что "такого ректора надо отдавать под суд".

"Мы знаем, что "ковид сильно повреждает все мозговые структуры", - написал он.