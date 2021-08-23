Россияне резко начали переводить валюту на банковские счета

Россияне предпочитают хранить валюту не в виде депозитных вкладов, а на текущих банковских счетах. Так, за первое полугодие 2021 года средства на текущих счетах выросли на 17,6% - до $35,6 млрд, следует из данных Банка России. В последний раз подобный резкий прирост наблюдался в 2017 года.

При этом объем срочных валютных вкладов падает – за полгода на 6,2% (до $58 млрд). Впрочем, в прошлом году за тот же период отток был больше.

В целом с начала года валютные сбережения россиян в банках выросли на $1,5 млрд. Аналитики отмечают, что в валюту граждане переводят даже деньги с рублевых депозитов, так как и по ним до последнего времени ставки были очень непривлекательными. Только во второй половине лета банки начали повышать ставки по рублевым вкладам – вслед за ростом ключевой ставки, который обеспечивает ЦБ уже несколько месяцев.

По валютным же депозитам ставки пока остаются низкими. Так, в июне средневзвешенная ставка по вкладам в долларах сроком до года была на уровне 0,46%, на срок от года — 0,65%. Доходность аналогичных депозитов в евро составляла 0,06% и 0,34% годовых, передает РБК.