План "пятилетки" освоения земельных участков под жилищное строительство разработают в Воронежской области

Взаимодействие Росреестра, правительства и населения Воронежской области обсудили на совещании, которое провел глава региона Александр Гусев. Как сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства области, о работе местного управления Росреестра рассказала его руководитель Елена Перегудова.

Важная часть работы управления с областным правительством связана с новыми законами, которые вступили в силу в последние несколько лет, в том числе гаражная и дачная "амнистии", закон об установлении владельцев объектов недвижимости.

Важной темой стало вовлечение в застройку выявленных земельных участков. Чтобы определить перспективы этой работы, губернатор предложил составить план на ближайшую пятилетку. По его словам, крайне важно эффективно вовлекать новые земельные участки в хозяйственный оборот, сразу проверяя обременения и ограничения, при этом строго следя за тем, чтобы у девелоперов не было возможности для злоупотреблений.

Это же касается и участков, правообладатели которых не установлены - сегодня таких объектов в регионе порядка 500 тысяч. По словам главы региона, это выпадающие ежегодные доходы бюджета как минимум на полмиллиарда.

"Надо понимать, что эта работа имеет значительный экономический эффект – речь идет о налогооблагаемой базе. Даже если половина из них останется без выявленного собственника, это примерно 500 млн рублей недополученных доходов бюджета ежегодно", – подчеркнул губернатор.

Перегудова рассказала о нескольких законодательных нововведениях. В частности, теперь данные о признании многоквартирного дома аварийным и непригодным для проживания, или нуждающимся в ремонте и реконструкции, будут вноситься в Единый государственный реестр недвижимости за пять дней - эту процедуру прописали в федеральном законе №148. Закон №299, принятый в июле, позволяет строить жилье на категории земель сельскохозяйственного назначения. Это облегчит жизнь фермерам, но не недобросовестным застройщикам - для них ФЗ-299 приготовил ряд ограничений, которые не позволят построить больше одного дома, который не может быть выше 3 этажей и площадью, больше 500 "квадратов". Дом не должен будет занять более четверти площади фермы, что также остудит пыл массовых застройщиков. Перегудова подчеркнула, что областные власти смогут при необходимости определить муниципалитеты, на которые действие закона не распространится.

Другой сферой взаимодействия Росреестра с областными властями стали технические сложности при определении границ лесничеств и территориальных зон. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии работает с Рослесхозом, областными департаментами и администрациями городов и поселений области.

Перегудова в свою очередь отметила, что процесс наполнения Единого государственного реестра недвижимости идет успешно и по некоторым секторам работа уже закрыта. Так, например, переписаны все особо охраняемые природные территории, определены точные границы муниципалитетов и самой Воронежской области.

По ее словам, в ЕГРН занесено более трех миллионов объектов. При этом в год управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии обрабатывает более 8,5 млн запросов, предоставляя сведения из реестра, оказывает два миллиона услуг, связанных с регистрацией права собственности и кадастрового учета. Значительная часть услуг предоставляется в электронном виде, в том числе управление готовится перейти на регистрацию ипотеки в электронном виде, отметила Перегудова: пилотные проекты с ВТБ и Сбером показали хорошие результаты.