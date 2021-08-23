"Северный ветер" "подует" из Перми в Австрию и Болгарию

Авиакомпания "Северный ветер" направила в Росавиацию документы, прося разрешить полёты из Перми в Австрию и Болгарию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь идёт о полётах из Перми в австрийские Инсбрук и Зальцбург (по 7 раз в неделю) и болгарскую Софию (7 раз в неделю). Данные об этом появились в материалах к заседанию межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к перевозкам.

Напомним, в июне стало известно, что в пермском аэропорту "Большое Савино" "бросит якорь" компания "Red wings". Подписи под документом со сроком действия три года поставили губернатор Дмитрий Махонин, генеральный директор авиакомпании Евгений Ключарёв и управляющий директор пермского аэропорта Султан Джармуханов.