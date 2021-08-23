В Нижнем Тагиле загорелся трамвай с пассажирами

Сегодня утром в Нижнем Тагиле перед пересечением проспектов Дзержинского и Ленинградского, возле мемориального комплекса "Площадь славы", загорелся трамвай №10 с людьми внутри. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел около 9.10 по причине замыкания электрооборудования в колесной паре. Транспорт полностью выгорел. К счастью, пассажиры были своевременно эвакуированы, благодаря чему жертв удалось избежать.

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства при перевозке граждан. В ходе надзорных мероприятий будет выяснено: проходил ли трамвай предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель – медицинский осмотр. Более того, сотрудники прокуратуры проверят, как давно трамвай эксплуатируется транспортным предприятием и проходил ли он все необходимые ремонтные работы.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора Дзержинского района Николай Коваленко. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.