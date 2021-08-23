В Челябинской области один человек погиб и трое получили травмы в ДТП на трассе М-5

В Челябинской области на трассе М-5 столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отдела ГИБДД Миасса.

Авария произошла днем 22 августа на 1780 км трассы. 72-летний водитель автомобиля ВАЗ-111740 при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с движущимся во встречном направлении прямо на разрешающий сигнал светофора автомобилем Hyundai Sonata под управлением 27-летнего водителя.

В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался в больнице. Его пассажир и три пассажиры иномарки получили телесные повреждения и были госпитализированы.