В Туле задержан украинец, собиравший секретные сведения о новейшем оружии

ФСБ сообщила о задержании в Туле гражданина Украины, собиравшего секретные сведения о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки.

По данным ведомства, подозреваемый искал работников российских оборонных предприятий с допуском к такой информации, чтобы завербовать их.

Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

В июне ФСБ сообщила о разоблачении гражданина Украины Алексея Семеняки, работавшего в России в интересах украинских спецслужб. По данным службы, он "длительное время оказывал консультативную помощь СБУ для нанесения ущерба безопасности РФ". Мужчина был выдворен из России.