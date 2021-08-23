Свердловский облсуд смягчил наказание виновнику страшной аварии на Фурманова в Екатеринбурге

После рассмотрения апелляционных жалоб по громкому делу о ДТП в Екатеринбурге в 2018 году, Свердловский областной суд смягчил наказание виновнику аварии Владимиру Пузыреву. Об этом Накануне.RUсообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что осенью 2018 года Пузырев устроил на улице Фурманова страшную аварию: управляя автомобилем Honda СR-V лихач наехал на мать с ребенком в коляске, а также на мужчину. ДТП было совершено им на тротуаре, все пострадавшие получили тяжелые травмы. Позже выяснилось, что водитель ездил по поддельному удостоверению.

Последний приговор был вынесен 20 мая: 6,5 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. В пользу потерпевших взыскано свыше 4 млн рублей. Сегодня же апелляционная инстанция исключила из приговора дополнительное наказание в виде ограничения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменений.