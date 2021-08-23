23 Августа 2021
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Ахмат Кадыров (2016) | Фото:http://grozny-inform.ru/

Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова

Международный аэропорт Грозного получил имя первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Соответствующий указ президента, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу с момента его подписания.

23 августа Ахмату Кадырову исполнилось бы 70 лет. Он погиб 9 мая 2004 года во время террористической атаки на стадионе в Грозном. После него руководителем региона стал его сын Рамзан Кадыров.

Путин даже записал видеообращение в честь 70-летия Кадырова-старшего. "В девяностые годы вместе со всей Чечней и ее жителями Ахмат-Хаджи прошел сложнейший, драматический путь, и в решающий момент именно он с очевидным риском для собственной жизни взял на себя ответственность за дальнейшую судьбу Чеченской Республики, а по большому счету всего Северного Кавказа", - сказал глава государства.

В честь первого президента Чечни в республике переименовываются многие объекты и учреждения. Например, футбольный клуб "Терек", ведущий свою историю с 1946 года, был переименован в "Ахмат", выступает он на "Ахмат арене".

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Теги: ахмат кадыров, аэропорт, грозный, чечня, юбилей, владимир путин



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