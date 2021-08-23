23 Августа 2021
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Происшествия За рубежом
Аэропорт Кабула (2021) | Фото: Telegram / Mash

При стрельбе возле аэропорта Кабула погиб афганский военный

Один служащий сил безопасности Афганистана погиб и трое получили ранения в результате перестрелки рядом с аэропортом Кабула.

По данным бундесвера, перестрелка с неизвестными произошла возле северного входа в аэропорт. Кроме сотрудников афганских сил безопасности в нее вступили американские и немецкие военнослужащие, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере сорок человек погибли или пострадали из-за хаоса в аэропорту Кабула, начавшегося после захвата города "Талибаном" (террористическая организация, запрещена в РФ). Речь идет о случаях стрельбы, давки и падения с самолета.

Также поступала информация о том, что огнестрельное ранение в аэропорту афганской столицы получил военнослужащий США.

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Теги: аэропорт кабула, перестрелка



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