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Общероссийский форум стратегического развития &quot;Города России 2030&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Форум "Города России 2030" в Екатеринбурге пройдет в офлайн-формате

Общероссийский форум стратегического планирования "Города России 2030" пройдет в Екатеринбурге в офлайн-формате 17 и 18 ноября. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин.

"В прошлом году нам пришлось проводить часть мероприятий в онлайне, в этом году мы планируем провести форум офлайн, но будем готовы к введению определенных ограничений в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки, и тогда постараемся провести форум в гибридной форме", - рассказал Прядеин.

По его словам, программа на 2021 год готова уже на 85% и часть нереализованных мероприятий прошлого года перекочует на этот ноябрь. Таким образом, вместо 28-30 мероприятий, гостей форума ждет 42 секционных заседания, планерка и завершающая панельная дискуссия. Темой в этом году станет "Вызовы и действия".

"К нам поступают неожиданные вызовы, которые приходится принимать по поддержке граждан, бизнеса, когда приходится отвечать предпринимателям на меняющихся условиях. Все это многообразие нетривиальных решений, которое было принято за последние годы, необходимо обсудить, систематизировать и предусмотреть на будущее. Появятся свежие темы, которые возникли в связи с пандемией", - пояснил Прядеин.

С вип-спикерами организаторы определятся только в последние две недели, а пока подготовка идет при поддержке партнеров форума, среди которых Всероссийская ассоциация зрителей местного самоуправления, Союз российских городов, Международная организация городов и местных властей, а также Региональные ассоциации городов. Все они должны помочь привлечь государственным служащим найти интересные решения для преодоления препятствий на пути к развитию города и улучшению качества жизни населения.

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Теги: форум, города россии 2030, екатеринбург



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