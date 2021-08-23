Королева Елизавета II готова подать в суд на своего внука принца Гарри и его жену

95-летняя королева Великобритании поручила юридическому отделу своей администрации провести консультации с ведущими адвокатами на предмет возможного иска о клевете к ее внуку, принцу Гарри, и его супруге, бывшей голливудской актрисе Меган Маркл.

Несмотря на то, что Гарри и Меган пытаются максимально дистанцироваться от британской королевской семьи, они продолжают использовать свой титул (в том числе в коммерческих целях) – герцога и герцогини Сассекских, который им подарила на свадьбу королева.

Ранее в статусе членов королевской семьи они дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри, а теперь готовятся издать мемуары, в которых обещают рассказать обо всех подковерных интригах Букингемского дворца.

"На самом верху возникло ощущение, что хватит, - заявил источник британской газеты The Sun. – Существует предел терпения королевы и ее семьи. Она поручила адвокатам предупредить Гарри и Меган, что повторные "атаки" на семью недопустимы".

Гарри и Меган переехали в США после разлада с королевской семьей. Королева и отец Гарри, принц Чарльз, лишили герцогов Сассекских содержания, поэтому Гарри и Меган приходится зарабатывать самим. К работе в сериалах Меган возвращаться не собирается, но записывает подкасты "о вдохновляющих и сильных женщинах", дает интервью. Гарри, у которого из профессионального опыта за спиной только служба в армии, пока не нашел стабильного источника заработка. У пары роскошный дом в Калифорнии и двое детей.