Украинские власти заблокировали сайт популярного, но неугодного издания "Страна"

Украинское издание "Страна.ua" заблокировано киевскими властями после решения СНБО о санкциях против главного редактора "Страны.ua" Игоря Гужвы.

С начала года украинские власти взяли на вооружение политику санкций против своих граждан и юридических лиц. Зимой были заблокированы три неугодных телеканала 112.Украина, NewsOne и ZIK из-за санкций против Виктора Медведчука и Тараса Козака. Теперь дошла очередь до "Страны". Издание существует всего пять лет, но быстро набрало популярность из-за качественной работы и своей оппозиционности существующему режиму.

"По данным наших источников в офисе президента, это было личное распоряжение Зеленского - максимально быстро закрыть доступ к "Стране", - говорится в сообщении издания в Facebook.

При этом отмечается, что сайт успели перенести на strana.news, хотя власти попытаются закрыть и его.

Санкции введены также против Андрея Деркача, ранее обнародовавшего записи разговоров Джо Байдена и Петра Порошенко, Андрея Телиженко - бывшего украинского дипломата в Вашингтоне, который впервые разоблачил вмешательство украинских властей в выборы в США в 2016 году на стороне Хиллари Клинтон, и других физлиц. Деркач назвал введение санкций "подношением" Байдену от Зеленского накануне их встречи 31 августа.

Сайт "Страны" заблокирован сначала на три года. Также провайдеров обязали закрыть доступ к телеграм-каналу, Facebook-аккаунту и другим страницам издания в соцсетях, что едва ли возможно без запрета на Украине Facebook и "Телеграм".

Экс-министр финансов Игорь Уманский заявил, что если Гужва или издание что-то нарушили, то необходимо обнародовать доказательства и передать их в суд. Вместо этого "нам рассказывают о каких-то тайных доказательствах, которым мы должны верить".

"Но у нас достаточно оснований, чтобы не верить. Не верить СБУ, которое зарабатывает по контрабанде и крышует уличных преступников. Не верить СНБО, которое занимается переделом имущества с нарушением закона. Не верить президенту Владимиру Зеленскому, обещавшему конец эпохи бедности", - сказал он.

Сам Гужва заявил, что начинается работа по оспариванию в суде указа Зеленского о санкциях против него, который является "внесудебной расправой без каких-либо доказательств вины и предъявления обвинений и подозрений".

Он также объяснил причину блокировки - издание является одним из трех крупнейших интернет-сайтов Украины по метрике SimilarWeb и единственным крупным сайтом, который несет повестку, альтернативную повестке правящего режима.

Многие политики, журналисты и другие публичные фигуры выразили поддержку "Стране". Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил, что принято политическое решение закрыть издание, которое осуществляет независимую от власти редакционную политику.

Главный редактор агентства "Украинские новости" Денис Иванеско считает, что "Зеленский вначале своего никчемного диктаторского пути. Дальше он будет проводить эту же политику, пока у нас не останется только газета "Правда" и "95-й квартал", который будет его хвалить и вылизывать". Но это у него не получится, тем более что каналы Порошенко критикуют его еще больше, только с другого фланга. Но их закрывать Зеленский боится.

Большинство поддержавших сходятся во мнении, что своих целей Зеленский не добьется и популярность "Страны" может только вырасти. Телепродюсер Лаврентий Малазония, член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, образно сказал, что власти нашли поле бумерангов и начали их швырять. И возвращение бумерангов еще будет.

Напомним, украинское законодательство запрещает вводить санкции против украинских же граждан и юрлиц. Экс-министр юстиции Елена Лукаш отмечает, что Зеленский совершил должностное преступление. Она обращает внимание, что недавно в Раду был подан законопроект от "слуг народа", в котором предлагалось изменить действующий кодекс об административном судопроизводстве и разрешить обжаловать не указ президента, а решение СНБО, выводя таким образом Зеленского из-под персональной ответственности.

Как уже сообщалось, на Украине также заблокированы ресурсы "Ростелекома" и ряда российских СМИ, в том числе "Ведомостей", "Московского комсомольца" и "Версии".