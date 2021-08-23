Сотрудников ГИБДД Башкирии подозревают в организации преступного сообщества

Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества в отношении семерых бывших сотрудников ГИБДД по Республике Башкирия.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, в преступной схеме участвовали семь человек - шесть инспекторов дорожного движения и начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Взятки они брали при выдаче водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Сумма взятки составляла от 14 тыс. до 40 тыс. рублей.

Все фигуранты были уволены со службы в ГИБДД. Установлена причастность подозреваемых к 33 фактам получения взяток.

Бывший начальник ГИБДД скрылся, он объявлен в розыск. Пятеро подозреваемых находятся под стражей, один - под домашним арестом.

Напомним, 20 июля был задержан глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. Он подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб.

По данным следствия, Сафонов возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками.

В доме Сафонова прошел обыск, после чего в СМИ и соцсетях появились фотографии его жилища. Судя по снимкам, глава УГИБДД пытался превратить свой дом в подобие дворца.