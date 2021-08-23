Экс-министра Пермского края оштрафовали за нарушение условий предоставления субсидий

Экс-министра транспорта Пермского края Николая Уханова оштрафовали на 20 тыс. руб. Информация об этом опубликована в постановлении Ленинского районного суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Он оштрафован по статье 15.15.3. КоАП РФ. - нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов.

Контрольно-счетная палата края установила, что Уханов, занимая пост министра, подписал распоряжение о выделении 270 млн руб. субсидии на ремонт и строительство трамвайных путей. Однако, по мнению КСП, документ нельзя было подписывать, поскольку городские власти не выполнили всех обязательств.

Напомним, в ноябре 2020 года министр транспорта Николай Уханов покинул пост. Его место занял бывший учредитель "ДСТ-Пермь", замдиректора ГК "Пермавтодор" Андрей Алякринский.