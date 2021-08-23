В Югре продлён запрет работы детских игровых комнат

Губернатор Наталья Комарова продлила "коронавирусные" ограничения, предаёт корреспондент Накануне.RU.

"Продлить в Югре до 30 сентября включительно приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна", - говорится в документе, подписанном Комаровой и опубликованном на портале администрации округа.

Напомним, с 17 августа в автономном округе возобновили проведение массовых мероприятий регионального и муниципального уровня с численностью больше 20 человек, но с соблюдением эпидемиологических норм. Также в автономном округе разрешили проведение свадеб с числом участников более восьми человек.