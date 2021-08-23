В Челябинской области на дорогах продлили ограничения для фур из-за жары

В Челябинской области из-за аномальной жары на дорогах регионального или межмуниципального значения продлили ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса, ограничение будет действовать с 23 по 25 августа с 10 до 18 часов.

Такие меры приняты для того, чтобы сохранить дорожное покрытие. При высоких температурах воздуха и под тяжестью большегрузных машин асфальт подвергается сильной деформации.