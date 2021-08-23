Талибы объявили об отправке сотен бойцов к единственной не захваченной провинции Панджшер

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) объявило об отправке сотен своих бойцов для захвата северной афганской провинции Панджшер, не признающей власть талибов, сообщает France-Presse.

По данным источника РИА Новости, боевики ждут приказа, чтобы начать атаку.

Как сообщалось, талибы дали лидеру сопротивления афганской провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться. Представители движения заявили, что в ином случае начнут захват Панджшера, где находится первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

Regnum пишет, что ранее представители талибов посетили российское посольство в Кабуле для того, чтобы попросить передать лидерам сопротивления в Панджшерском ущелье информацию о готовности начать переговоры.

Напомним, после вывода американских войск из Афганистана "Талибан" взял контроль практически над всей территорией страны. Панджшер остается единственным не подконтрольным талибам регионом.

Вице-президент Салех объявил себя в соответствии с положениями Конституции Афганистана законным исполняющим обязанности президента. Он призвал население присоединиться к сопротивлению талибам.