На Украине заблокировали доступ к сайту российской газеты "Ведомости"

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился заблокировать в стране доступ к сайтам ряда российских изданий, среди которых "Ведомости", "Московский комсомолец" и "Версия".

Всего в новом санкционном списке 12 компаний, в том числе ресурсы "Ростелекома".

Это уже не первый подобный указ Зеленского, запрещающий доступ к российским СМИ для украинцев. В июне ограничения были введены в отношении каналов "Россия 24", НТВ, "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР-планета", передают "Ведомости".