23 Августа 2021
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Экономика В России
Мигранты в паспортно-визовом центре Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

Дефицит иностранной рабочей силы в России привел к росту зарплат разнорабочих

Благодаря дефициту иностранной рабочей силы в России поднялись зарплаты разнорабочих. По данным HeadHunter, на которые ссылается РБК, число резюме от соискателей из стран Средней Азии почти не увеличилось, а вот количество вакансий растет.

В правительстве ранее озвучивали масштабы дефицита иностранной рабочей силы: только для строительной отрасли потребность в мигрантах составляет 2-3- млн человек, а для экономики в целом эта цифра значительно больше.  

Бизнесмены отмечают также, что дефицит во всех отраслях экономики порождает и такое явление: строительные компании, получив право ввозить в Россию строителей, столкнулись с проблемой их массового перехода на работу в сферу доставки и другие отрасли.

По данным HeadHunter, желаемая зарплата среди низкоквалифицированных сотрудников в среднем увеличилась на 15%. Как сообщила руководитель пресс-службы Superjob Наталья Ильченко, отъезд мигрантов спровоцировал конкуренцию за рабочих и повысил зарплаты в строительстве за шесть месяцев 2021 года на 9,8%, за год — на 15,8% (без учета инфляции). В отдельных рабочих специальностях прирост был еще более значительным

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Теги: дефицит, мигранты, рост зарплат



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