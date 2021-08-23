23 Августа 2021
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Лесной пожар (2020) | Фото: Накануне.RU

Пожар в нацпарке "Бузулукский бор" в Самарской области перешел на два села

В Самарской области несколько дней борются с пожаром на территории национального парка Бузулукский бор.

Огонь перекинулся с населенного пункта Гвардейцы Борского района на территорию нацпарка днем 21 августа. Из-за аномальной жары и сильного ветра пожар начал быстро распространятся.

По данным МЧС, к утру воскресенья возгорание в нацпарке достигло 100 га. Огонь прошел порядка 500 га, и к вечеру перекинулся на село Немчанка, уничтожив 16 строений, в том числе восемь жилых домов. Два человека эвакуированы, 38 человек уехали на личном транспорте.

В Коноваловке огонь уничтожил 18 строений. Кроме того, пожар не отступает от границы села Борское, жители предупреждены о возможной эвакуации.

Известно о трех пострадавших: у двоих ожоги, еще у одного – стрессовая реакция на пожар.

22 августа вечером МЧС сообщало, что пожар прошел 1.5 тысячи гектаров. По данным на утро понедельника, в нацпарке сгорело 5 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет 100 гектаров

С огнем в этом районе борются более 300 человек на 78 единицах техники. Были привлечены также три пожарных поезда и самолет Ил-76 МЧС России, пишет Regnum.

На помощь спасателям для тушения пожара в Борском районе направлены более 110 военнослужащих одной из воинских частей Самарского гарнизона.

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Теги: нацпарк Бузулукский бор, пожар, Самарская область



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