Ипотека становится все более недоступной для россиян - исследование

Несмотря на большое количество льготных программ на рынке ипотеки и снижение ставок, рост цен на жилье и удлинение кредитов сделали ипотеку весьма непривлекательной в глазах россиян. Об этом говорится в исследовании "Жилье в ипотеку: иллюзия доступности" агентства "Эксперт РА".

Так, в июне 2021 года средний ипотечный кредит на квартиру в новостройке составил 4,06 млн руб. – на 46% больше, чем в 2020 году. Средний платеж по ипотеке за те же сроки вырос на 28% (на первичном рынке) и составил 27,1 тыс. руб. На вторичке рост ежемесячного платежа чуть меньше – 13% (до 22,3 тыс. руб.). За тот же период средний срок кредитования в ипотеке удлинился более чем на два года. Если бы увеличения сроков кредитования не произошло, то рост платежа был бы еще заметнее, пишет РБК.

Основных факторов, которые повлияли на ухудшение ситуации, два. Это рост цен на недвижимость и снижение реальных доходов населения.

"Растущая стоимость жилья вынуждает заемщиков брать больший по размеру ипотечный кредит и, соответственно, делать больший в абсолютном выражении первый взнос, чтобы обеспечить требуемые банками 10–15% от стоимости квартиры. При этом погашать возросший кредит на фоне снижения доходов возможно только за счет его размывания на больший срок, что позволяет обеспечить приемлемый для клиента ежемесячный платеж, но увеличивает итоговую переплату", - говорится в исследовании аналитиков.