МИД: Опасность отключения России от SWIFT пока не просматривается

России в ближайшее время не грозит отключение от платежной системы SWIFT, цели создать ее аналог как можно скорее нет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Я думаю, что гипотетическое отключение — мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют", - заявил он РИА Новости.

Биричевский отметил, что работа в рамках укрепления финансовой самостоятельности России и независимости платежей ведется уже давно. По словам дипломата, продолжаться она будет еще долго, примерных сроков завершения работы нет.

Напомним, в Центробанке России считают, что в настоящее время нет рисков отключения страны от международной платежной системы SWIFT. Как заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, в противном случае страна сможет перейти на аналог — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

В Кремле заявляли, что ситуация в мировой политике обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.