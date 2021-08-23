В Екатеринбурге будут судить местного жителя за избиение прохожего металлической трубой

В Екатеринбурге местный житель предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого здоровья человеку, опасного для его жизни. За это гражданин может лишиться свободы на 10 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по региону, инцидент произошел 1 июля около 23.00 возле входной группы в троллейбусного депо по ул. Щорса, 11. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, веселился в компании нескольких человек. Проходивший мимо прохожий сделал замечание шумной компании, после чего обвиняемый подошел к мужчине и нанес ему металлической трубой один удар в область головы. В результате пострадавшему, 1975 г.р., причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Как стало известно в ходе расследования, ранее злоумышленник уже был судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего впоследствии его смерть. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.