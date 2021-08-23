На Таганае туристы устроили пожар

В национальном парке Таганай туристы устроили пожар. Инцидент произошел 22 августа, дым заметили из Златоуста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нацпарка.

Сотрудники службы охраны обнаружили несанкционированную стоянку, порубленные ветки на деревьях и следы палатки. Причиной возгорания стал брошенный костер.

Шесть инспекторов службы охраны потушили возгорание. Площадь пожара составила 0,2 гектара.

В нацпарке напомнили, что из-за повышенного класса пожарной опасности при посещении Таганая запрещено пользоваться открытым огнем, останавливаться на ночлег можно только в приютах и кордонах.