Фармкомпании из-за эпидемии COVID-19 стали меньше платить врачам

Входящие в Ассоциацию иностранных фармпроизводителей компании по итогам прошлого года потратили на взаимодействие с медицинским сообществом 14,3 млрд руб.

Как следует из совместного исследования отраслевых изданий "Фармацевтический вестник" и "Медицинский вестник", в 2019 году расходы на медсообщество составляли 16,2 млрд руб., таким образом, снижение составило почти 12%.

Выплаты непосредственно врачам сократились еще более существенно – с 3,9 млрд до 2,5 млрд руб., пишут "Ведомости".

Как сообщалось, более 85% медработников, участвующих в прививочной кампании против COVID-19, испытывают перегрузки на работе. 66,6% считают, что качество оказания медпомощи после начала кампании снизилось. Это данные опроса, проведенного го мобильным сервисом "Справочник врача".