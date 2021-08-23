23 Августа 2021
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Врачи СОКБ №1 (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фармкомпании из-за эпидемии COVID-19 стали меньше платить врачам

Входящие в Ассоциацию иностранных фармпроизводителей компании по итогам прошлого года потратили на взаимодействие с медицинским сообществом 14,3 млрд руб.

Как следует из совместного исследования отраслевых изданий "Фармацевтический вестник" и "Медицинский вестник", в 2019 году расходы на медсообщество составляли 16,2 млрд руб., таким образом, снижение составило почти 12%.

Выплаты непосредственно врачам сократились еще более существенно – с 3,9 млрд до 2,5 млрд руб., пишут "Ведомости".

Как сообщалось, более 85% медработников, участвующих в прививочной кампании против COVID-19, испытывают перегрузки на работе. 66,6% считают, что качество оказания медпомощи после начала кампании снизилось. Это данные опроса, проведенного го мобильным сервисом "Справочник врача".

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Теги: медики, врачи, фармкомпании



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