В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства смертельной автоаварии

22 августа около 14:50 на автодороге Старомосковский тракт 9 км 600 метров произошла автоавария, в результате которой погиб водитель автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, водитель автомобиля "Форд Транзит" совершил запрещенный обгон "Мазда 6", и не справившись с управлением опрокинулся в кювет.

В результате аварии 56-летний водитель вылетел из автомобиля, скончавшись на месте. По предварительной информации, погибший не был пристегнут ремнями безопасности.