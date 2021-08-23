Сотни афганцев с российским гражданством попросили о помощи

Около 400 афганцев с российским гражданством попросили посольство РФ в Афганистане о помощи после захвата власти в стране "Талибаном" (движение, признанное террористическим и запрещено в РФ).

Как сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов, по вине американцев в аэропорту Кабула образовался бардак. О какой помощи попросили афганцы с двойным гражданством - неизвестно, сообщает РИА "Новости".

Днем ранее президент Владимир Путин отметил, что "Россия не хочет, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики".

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