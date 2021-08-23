23 Августа 2021
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Лесной пожар (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / Алексей Зарицкий

Площадь пожара под Первоуральском возросла до 240 гектаров

Площадь пожара, который бушует рядом с базами отдыха под Первоуральском, возросла до 240 га.

Один из крупнейших природных пожаров в регионе бушует в районе озера Глухое. Принято решение увеличить группировку сил и средств МЧС и авиалесоохраны.

Для эвакуации персонала и постояльцев баз отдыха "Зеленый мыс" и "Остров" администрация Первоуральска предоставила автобус.

Одна из причин лесных пожаров — аномальная жара, заявлял губернатор региона Евгений Куйвашев.

В области действует особый противопожарный режим, сообщает РИА "Новости".

Напомним, природные пожары в Свердловской области охватили уже 286 га. Огонь зафиксирован на севере области, в районе Серова, Новой Ляли, Шали. 

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Теги: Первоуральск, пожар



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