Площадь пожара под Первоуральском возросла до 240 гектаров

Площадь пожара, который бушует рядом с базами отдыха под Первоуральском, возросла до 240 га.

Один из крупнейших природных пожаров в регионе бушует в районе озера Глухое. Принято решение увеличить группировку сил и средств МЧС и авиалесоохраны.

Для эвакуации персонала и постояльцев баз отдыха "Зеленый мыс" и "Остров" администрация Первоуральска предоставила автобус.

Одна из причин лесных пожаров — аномальная жара, заявлял губернатор региона Евгений Куйвашев.

В области действует особый противопожарный режим, сообщает РИА "Новости".

Напомним, природные пожары в Свердловской области охватили уже 286 га. Огонь зафиксирован на севере области, в районе Серова, Новой Ляли, Шали.