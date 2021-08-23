МИД РФ: Москва не ведет консультаций с БДИПЧ для участия в наблюдении на выборах в Госдуму

Москва не ведет с представителями бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ консультации для участия экспертов бюро в наблюдении за предстоящими выборами депутатов Госдумы.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, в РФ будут готовы принять экспертов, если БДИПЧ изменит решение не направлять своих представителей в Россию.

Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства, в настоящее время никаких консультаций не ведется. По словам дипломата, российская сторона полностью выполнила все обязательства в рамках ОБСЕ и других международных организаций относительно приглашения международных наблюдателей, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, наблюдатели от ОБСЕ не будут работать в России на выборах депутатов Госдумы.

Причиной стало то, что принимающая сторона отказалась согласовать предложенное организацией число наблюдателей и попросила сократить его на порядок.

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