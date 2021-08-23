23 Августа 2021
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Политика В России За рубежом
Александр Грушко, постпред РФ при НАТО (2012) | Фото:expert.ru

Грушко: Москва не против проведения Совета Россия—НАТО

Россия не против проведения Совета Россия—НАТО, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, необходимо понимать, какие результаты оно принесет. Дипломат назвал бессмысленной идею обсуждения украинского вопроса в рамках данного мероприятия, так как этот вопрос страны-члены НАТО дважды в неделю обсуждают на Форуме по сотрудничеству в области безопасности в Вене в рамках ОБСЕ, а также на Постоянном совете ОБСЕ, пишет "Коммерсант".

В июне текущего года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия—НАТО, так как у обеих сторон есть много тем для обсуждения, отвечающих общим интересам.

Как сообщалось, Запад готов обороняться от России и Китая, которые представляют для НАТО не просто вызовы, как раньше, а угрозы. Североатлантический альянс ужесточил риторику по отношению к Москве и Пекину.

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Теги: НАТО, МИД РФ



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