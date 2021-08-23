Зеленский: Украина до 2014 года сдавала России Крым в аренду

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что его предшественники с 1991 по 2014 год сдавали России Крым в аренду.

"Мы сдавали Крым в аренду товарищам [России], их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали. А сейчас мы делаем как раз все, чтоб это вернуть", - заявил глава государства в эфире телеканала "Украина", время от времени переходя на русский язык.

При этом Зеленский признал, что в этот же период Украина проиграла информационную борьбу за Крым.

Ранее в интервью телеканалу "Дом" на вопрос ведущего о "самопровозглашенной власти" и "линии соприкосновения" (вероятно, речь идет о Донбассе) Зеленский начинает отвечать про Крым и неожиданно придается ностальгии.

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