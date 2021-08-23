"Нафтогаз": Россия создала дефицит газа для запуска "Северного потока - 2"

"Газпром" создает искусственный дефицит газа, чтобы Европа разрешила запустить "Северный поток-2".

Об этом сообщил глава "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко. По его словам, есть реальная проблема с тем, что "Газпром" сейчас поставляет в Европу гораздо меньше газа, что сказывается на росте цен в Европе.

Витренко считает, что Москва использует газ как геополитическое оружие, и "следствием должны быть санкции", передает ТАСС.

Как сообщалось, в текущем году по газопроводу "Северный поток-2", строительство которого почти завершено, может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа.