ОНК: в СИЗО "Лефортово" Фургали и другим арестантам запретили спать днем

Администрация московского СИЗО "Лефортово" запретила заключенным спать днем.

Как заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Алексей Мельников после посещения бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других арестантов, при этом закрывать лежать на кровати и даже закрывать глаза им разрешается. "Это непонятное решение, самое главное — неясно, как его будут контролировать", - отметил Мельников.

По его словам, сон, в том числе дневной "для заключенных важен". Также ответственный секретарь выяснил, что в изоляторе перестали транслировать новости по радио, запретили заключенным брать с собой питьевую воду на прогулки.

Мельников отметил, что ОНК будет держать эту ситуацию на контроле, чтобы изменить ее в лучшую сторону, сообщает ТАСС.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский довольно нервно отреагировал на вопрос о том, как партия будет взаимодействовать с Фургалом-старшим и что думает лидер ЛДПР про отстранение Фургала-младшего от выборов в Госдуму (Антон Фургал хотел идти самовыдвиженцем-одномандатником).

Фургала обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг. Сам "народный губернатор" вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным.

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