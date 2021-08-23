23 Августа 2021
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Афганистан, ополченцы (2021) | Фото: AP Photo/Rahmat Gul

"Талибан": во всех провинциях Афганистана установлен мир

Во всех провинциях Афганистана установился мир.

Об этом сообщил один из руководителей движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) Амир Хан Мутаки. По его словам, впервые в истории страны "после войны все люди были помилованы", а ситуация с каждым днем "становится лучше".

Как отметил Мутаки, на протяжении 20 лет талибы не смогли ничего достичь, используя лишь давление в различных формах, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, "Талибан"* в ближайшие недели намерен представить новую систему управления Афганистаном. Она будет нацелена на защиту прав всего населения, рассказал представитель талибов.

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Теги: Афганистан, талибан



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