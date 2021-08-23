Смертельное ДТП в Ростовской области: шестеро погибших

Днем 22 августа на 58 км автодороги Егорлыкская - Сальск в Сальском районе Ростовской области произошла авария.

Как сообщили Накануне.RU в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по региону, Lada Kalina двигалась в станицу Егорлыкскую. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью", которая загорелась после столкновения.

В ДТП погибли шесть человек, из них двое — дети. Это водитель Lada и пассажиры, в том числе несовершеннолетние, а также водитель автомобиля "ГАЗ".