Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

В вопросе мирного урегулирования на Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украина рассчитывает на Германию, которую считает ключевым союзником в Европе. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении для представителей СМИ по итогам встречи с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве, сообщили Накануне.RU в администрации украинского лидера.

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"Важно, чтобы в рамках "Нормандской четверки" Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах. Актуальной остается парижская повестка дня, которая должна быть имплементирована. Мы стремимся добиться режима постоянного и устойчивого прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий и долгожданного доступа на эти территории представителей Международного комитета Красного Креста", – сказал Зеленский.

Меркель отметила, что Нормандский переговорный процесс не движется так активно, как хотелось бы. В частности, в желаемом режиме не происходят встречи Трехсторонней контактной группы, не заработали контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на контактной линии.

"Я тоже хотела бы провести ещё раз саммит на уровне глав государств, на высшем политическом уровне, пригласить президентов Украины, Франции и России. И если мы сможем разработать хорошую повестку дня, то считаю это возможным. Президент Зеленский здесь готов нас поддерживать", – сказала она.

Зеленский поблагодарил Ангелу Меркель за твёрдую поддержку Украины в ключевых вопросах. В знак благодарности за многолетнюю поддержку Украины президент наградил канцлера ФРГ орденом Свободы.