В Нижневартовске в День флага для горожан устроили концерт и Мегазарядку

В Нижневартовске состоялись праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага Российской Федерации. Для вартовчан учреждения культуры подготовили концертные программы, а спортсмены провели Мегазарядку, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Наряду с гербом и гимном, национальный флаг является одним из главных официальных символов нашего государства. История триколора тесно связана с эпохой правления Петра I и появлением российского флота. С тех пор трёхцветное полотнище является символом могущества России, несгибаемости её народа. Символично, что сегодня мы отмечаем День флага массовой зарядкой. Убеждён, что для наших горожан высказывание "в здоровом теле – здоровый дух" – не просто слова, а правило жизни. Спорт дает всем нам импульс к труду и творчеству на благо Нижневартовска, Югры и России!", - сказал в своем обращении к участникам мероприятия заместитель председателя думы города Сергей Землянкин.

На стадионе "Центральный" у жителей города, активистов, спортсменов, деятелей культуры утро началось с разминки. Присоединиться к ней мог любой желающий. Перед началом Мегазрядки, которая уже стала традиционной в этот день, представители национальных общественных организаций исполнили гимн России.

"Как представитель спортивного сообщества очень рад, что в Нижневартовске есть традиция встречать этот праздник всеобщей зарядкой. Всегда с удовольствием принимаю участие в этом мероприятии. Не обязательно быть спортсменом высокого уровня, но быть в форме, быть физически активным, считаю, обязан каждый человек, который стремится быть успешным и полезным обществу!", - сказал один из ведущих Мегазарядки, мастер спорта России по самбо, вице-президент общественной организации "Федерация самбо Югры" Александр Мухин.

В качестве ведущих Мегазарядки выступили известные в Нижневартовске спортсмены: вместе с Александром Мухиным разминку провели мастер спорта России по ушу, член спортивной сборной команды России по ушу, многократный победитель и призер чемпионатов России и Европы Александр Ротарь и мастер спорта России по спортивному туризму, член спортивной сборной команды России по спортивному туризму, многократная чемпионка России, трехкратная чемпионка мира Татьяна Южакова.

"Приятно видеть, что сегодня многие молодые люди украшают свою одежду национальной символикой. Это не только спортсмены, но и, например, фанаты футбольных клубов. Это вселяет большую надежду и уверенность в том, что мы стоим на правильном пути и движемся в нужном направлении", - отметил участник Мегазарядки, депутат думы Югры Сергей Великий.

После завершения спортивного мероприятия эстафету по созданию праздничного настроения подхватили учреждения культуры. Так, на Рябиновом бульваре для вартовчан артисты Дворца искусств организовали праздничную программу, а в Центре национальных культур своими номерами порадовали творческие коллективы ЦНК и национальных общественных организаций.