Малый бизнес на год освободят от проверок

Президент Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" о введении моратория на проверки малого бизнеса в 2022 г., передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я правительству этот вопрос поставлю на обсуждение. Единственное – вопрос безопасности потребителей" - отметил президент на встрече с представителями партии власти, отвечая на предложение председателя думского комитета по бюджету Андрея Макарова.

Ранее президент поддержал предложение партии о защите социальных выплат от списания по кредитам.