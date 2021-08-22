Путин поддержал предложение о защите социальных выплат от списания по кредитам

Президент Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" о защите социальных выплат от списания по кредитам, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По поводу автоматического списания со счетов граждан социальных выплат – они должны быть защищены. Но если финансовые учреждения их списывают, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули. Подумайте над принятием нормативного акта, когда дума соберётся", - сказал Путин, отвечая на предложение замминистра труда Ольги Баталиной на встрече с представителями "Единой России".

Напомним, ранее президент анонсировал разовые выплаты военным и пенсионерам.